Ganhou um segundo módulo a oficina de dramaturga para teatro e TV com foco em comédia. No púlpito estarão Paula Autran, Fabio Brandi Torres e Mário Viana. A cada um caberá um aspecto diferente da dramaturgia e da teledramaturgia. Será no Teatro dos Arcos (Rua Jandaia, 218, tel. 3101-7802), na Bela Vista, de 5 de abril a 28 de junho. Inscrições: contato@teatrodosarcos.com.br.

