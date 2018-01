Vivemos tempos partidos em que ruíram certezas e fórmulas. Como sempre, o teatro mostra essa imagem e reverbera o caos. Agora são três mulheres, nas peles de Helena Ignez, Djin Sganzerla e Michele Matalon na peça Tchekhov É Um Cogumelo, de André Guerreiro Lopes, que estreia dia 25 no Teatro Anchieta. Tem trechos de As Três Irmãs, de Tchekhov, e elementos multimídia. Atenção para uma rara entrevista de José Celso, do Oficina, feita em 1995 por Guerreiro Lopes.

