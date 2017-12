CLUB NOIR TRAZ FERNANDO EIRAS A SP

São Paulo saiu ganhando mais uma vez. O ator carioca Fernando Eiras está de volta à cidade, agora para a montagem de Kiev, de Sergio Blanco, com a dupla Juliana Galdino, com quem vai contracenar, e Roberto Alvim, o diretor do espetáculo. Os ensaios estão acontecendo no Club Noir. Ator formado no Tablado e depois adotado por uma linhagem de artistas ligados ao Teatro Ipanema, como Rubens Corrêa e Ivan de Albuquerque, Eiras esteve recentemente na cidade com dois espetáculos: In On It, com direção de Enrique Diaz, e Os Realistas, dirigido por Guilherme Weber, ambas as peças com Emilio de Mello no elenco.

ÊXODO CARIOCA PARA O TEATRO PAULISTANO

Aliás, Fernando Eiras é apenas um de vários artistas cariocas, atores e atrizes, antes moradores do Rio de Janeiro, que vieram de mala e cuia para São Paulo fazer teatro. Estão pela cidade Malu Galli, Rodrigo Pandolfo, Shirley Cruz, Nina Morena e Suzana Ribeiro. Ao que parece, o mesmo efeito do teatro tem se dado na música, com intérpretes desembarcando aqui, vindos do Rio.