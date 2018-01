CENÁRIO – PAULO FRANCIS

“Certo ou errado nos papéis, há poucas sensações tão intensas quanto aparecer num palco em face de centenas de pessoas. É uma grande suruba emocional. Como naquele momento em que o contrarregra nos leva às coxias, à lateral da cena, ou fundo, onde entraremos, e esperamos ali segundos. O corpo literalmente ferve de excitação intoxicante. Pomos o pé no palco e sentimos, sem ver, os olhos e os sentimentos da multidão. Cada gesto ou palavras nossa se misturam quimicamente a essa atenção. Aprendemos a manipula-la e é delicioso sentir o poder que exercemos (ainda que nos estejam amaldiçoando em silêncio, na plateia)… Quem experimentou essas sensações compreende com maior facilidade e tolerância os sacrifícios e o ego gigante das estrelas, assim como os excessos a que às vezes se entregam fora de cena, porque tudo parece tão menor e tedioso depois daquelas horas em que nos tornamos o centro do ‘mundo’, e, curiosamente, na pele de outra pessoa, sem carregarmos os ônus inevitáveis da nossa existência real.”

Paulo Francis, sobre o ofício do ator, no livro O Afeto que se Encerra. Francis atuou na companhia Teatro do Estudante, de Paschoal Carlos Magno.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6 peças teatrais

Foram as que Paulo Francis atuou com ator, como Romeu e Julieta (Shakespeare), Hécuba (Eurípedes) e Espectros (Ibsen). Foi Paschoal Carlos Magno que inventou o nome artístico Paulo Francis no lugar de seu impronunciável nome de identidade Franz Paul Trannin da Matta Heilborn.