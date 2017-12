A sede da companhia Teatro da Vertigem, na Bela Vista, ganhou uma nova configuração com a inauguração da Casa Palco, no segundo andar do prédio, na Rua Treze de Maio, 240. A ideia dos criadores é oferecer salas de ensaio para produções teatrais, reuniões de produção, coworking e onde também ocorrerão oficinas e cursos ligados ao teatro. À frente estão três bravos do meio artístico: Marisa Bentivegna, Guilherme Bonfanti e Eliana Monteiro.