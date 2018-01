Ainda o Rio de Janeiro. O Núcleo de Dramaturgia do Sesi carioca está com inscrições abertas até 22 de fevereiro para novos dramaturgos participarem do tradicional curso de dez meses – serão escolhidos 15 felizardos na rodada deste ano. Quem se animar a chacoalhar a cachola com boas ideias deve acessar www.dramaturgiaemnucleo.com.br.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.