A pesquisadora e crítica teatral Michele Rolim tenta desvendar o que pensam os curadores de artes cênicas no país. Para tanto, entrevistou longamente 15 deles, como Antônio Araújo e Kil Abreu, e o resultado pode ser lido no livro O que Pensam os Curadores, que a Cobogó lança em Brasília, no dia 2 de setembro. Pode ser a chave para o sucesso.

