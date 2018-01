Braguinha chega em forma de musical

João de Barro, conhecido como Braguinha (1907-2006), chega ao palco do Sesc Ipiranga dia 25 como tema de um musical baseado em suas composições para a coleção Disquinho. São histórias como A Cigarra e a Formiga e Festa no Céu encenadas pela Cia Coisas Nossas de Teatro, que tem focado sua pesquisa cênica na vida e obra de grandes compositores brasileiros, como Noel Rosa e Vinicius de Moraes. Braguinha é autor de mais de 400 músicas, muitas delas ao lado de seus parceiros Noel Rosa e Almirante. Para fazer jus ao talento do compositor de Chiquita Bacana e letrista de Carinhoso, musicada por Pixinguinha, a trupe reuniu várias histórias criadas ou musicadas por ele para a Disquinho. A montagem fica em cartaz até 30 de julho.

