Acaba de ser lançado no Brasil o livro de Peter Brook, de 2013, Reflexões Sobre Shakespeare. Mas parece que para o incrível Brook só isso não basta. Aos 92 anos, deve estar pulando na cama e cantando de um só fôlego: não para, não para, não para. Tanto é que vem com novidades em agosto. O mestre acaba de escrever mais um volume sobre teatro, Tip if The Tongue: reflections on language and meaning, outra obra que mira o bardo.

