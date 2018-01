Bodas de pérola

Não é para poucos e que venha mais. O Grupo Sobrevento (foto acima), de teatro de animação, completa 30 anos em 2017 e parece que vai para uma viagem de lua de mel. Participa do Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, em Charleville-Mézières, na França, a partir de 12 de setembro – levará na bagagem as peças Bailarina, Meu Jardim e Só. Depois o grupo segue para uma turnê na China, onde fará 40 apresentações do espetáculo A Cortina da Babá nas cidades de Hangzhou, Kushan e Shanghai.

