Outra para o dia 20 de abril. A atriz Magali Biff estreia sua primeira montagem como diretora no Sesc Ipiranga. Nos Países de Nomes Impronunciáveis é baseado no texto de Paula Autran e trata dos caminhos entre Brasil e Portugal e o acesso a outros lugares do planeta, imaginários ou não. Stella Tobar e Antonio Salvador estão no elenco.

