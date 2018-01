Bardo solto no Central Park

Até 13 de agosto, se estiver passando distraído por Nova York, é possível que você seja polvilhado pela poção mágica do amor. O Delacorte Theater apresenta, no Central Park, a montagem de Sonhos de Uma Noite de Verão, de Will Shakespeare. A direção é de Lear deBessonet, do Public Theater, e a programação mira uma deliciosa noite no parque em pleno verão: as sessões ocorrem às 20h e têm duas horas e meia de duração. Quer mais? Se chegar ao meio-dia, pode pegar dois ingressos gratuitos.

