Os dramaturgos e diretores Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez, fundadores da companhia Os Satyros, são os convidados do Encontro com o Espectador, dia 27 de maio, no Itaú Cultural. A conversa com a plateia será mediada pela crítica Beth Néspoli, do site Teatrojornal, e um dos temas é O Incrível Mundo dos Baldios, nova montagem da companhia, em cartaz até agosto no Espaço Satyros.