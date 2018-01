Mais um Shakespeare à vista, talvez para que possamos entender as fragilidades e os conflitos deste tempo. Agora, é a vez de Coriolano (foto), texto adaptado e dirigido por Márcio Boaro, da companhia Ocamorana. A história do general romano Caio Márcio, o Coriolano, é levada ao palco para comemorar os 20 anos de existência da trupe. Estreia marcada para 30 de junho no teatro Arthur Azevedo.

