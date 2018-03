Atriz faz sua estreia na direção

A atriz Erica Montanheiro caiu nas graças de Jô Soares e ambos fizeram promessas de não mais se largar depois de Histeria. Vai durar pouco. Egressa do Núcleo de Dramaturgia do Sesi, com dois textos prontos e a serem montados, a atriz agora se divide entre a assistência de direção de Eric Lenate na montagem de A Serpente, de Nelson Rodrigues, que estreia em 2 de novembro, e na paralela a sua primeira direção teatral: Vocês Que me Habitam, de Gustavo Colombini e da própria Erica, em 11 de novembro na Oficina Cultural Oswald de Andrade, sobre o encontro de duas mulheres em um consultório médico. Cenas fortes à vista. Não é à toa que a atriz é formada em melodrama na França.

