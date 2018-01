Artistas formam comissão para discutir com MinC privatização do TBC

Um grupo de 40 artistas e curadores ligados à classe teatral paulistana escolheu, na tarde desta quarta-feira, 20, em reunião no Teatro Oficina, quatro representantes para formar uma comissão e discutir a questão da privatização do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) com o Ministério da Cultura. O grupo deve procurar o ministro Sergio Sá Leitão nos próximos dias para requerer uma audiência. Fazem parte da comissão o curador de teatro da Biblioteca Mário de Andrade, Alvaro Machado, Dorberto Carvalho, da Cooperativa Paulista de Teatro e do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo (Sated-SP), a atriz Carol Badra, da Mundana Companhia, e o pesquisador da USP Stenio Dias.

O movimento foi iniciado como reação dos artistas à decisão do MinC de repassar o TBC à iniciativa privada por meio de um edital que, segundo o ministro, seria publicado ainda este ano. O teatro, que pertence à Fundação Nacional de Artes, Funarte, está fechado há dez anos. O governo federal investiu cerca de R$ 20 milhões na compra do TBC e na reforma da estrutura do prédio, mas ainda seriam necessários R$ 13 milhões para a conclusão das obras do teatro, que possui três andares e está localizado na Rua Major Diogo, no bairro da Bela Vista.

Aqui, o documento que resultou do encontro com os nomes dos signatários.

SALVAR O TBC PARA O BRASIL

A classe teatral paulista repudia o anúncio de privatização de um bem público da importância histórica do TBC de São Paulo, legenda que encerra boa parte do patrimônio imaterial do teatro brasileiro junto aos teatros Oficina e Arena. Repudiamos com veemência a perspectiva desse teatro tornar-se um empreendimento puramente comercial.

Atores e atrizes, diretores, técnicos, pedagogos e produtores teatrais vêm a público lembrar que o TBC, além de constituir bem tombado em mais de uma instância de preservação do patrimônio, assim como os citados Oficina e Arena (este também adquirido pelo MinC), já consumiu mais de 20 milhões de reais do erário público em processos de compra e reforma do imóvel. O edifício e a legenda TBC são patrimônio do teatro e do povo brasileiro e não podem figurar na “massa falida da Cultura”, como essa área vem sendo tratada pelo atual governo federal. PELO DIÁLOGO da classe teatral com o Ministério da Cultura e a Funarte, a fim de estudarmos juntos alternativas ao projeto de privatização anunciado.



Se você pertence à classe teatral — ou se é artista ou intelectual com colaborações prestadas às Artes Cênicas — e deseja endossar a declaração acima com a sua assinatura, por favor faça-o, transmitindo-nos em sua resposta nome completo + profissão, atividade ou função em qualquer instituição ligada às Artes. Em breve convocaremos nova reunião de classe através da página Facebook SALVAR O TBC – https://www.facebook.com/salvarotbc/





SUBSCREVEM: