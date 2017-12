Antonio Petrin volta com “Aeroplanos”

Em um país que trata a velhice com descaso, o ator Antonio Petrin só poderia comemorar. Lança Aeroplanos no próximo dia 5 de maio, no Cacilda Becker, a terceira peça do projeto Velhos Protagonistas. Não é pouco para quem se dedica há quase 20 anos a falar sobre a terceira idade nos palcos do País. Começou com A Última Gravação de Krapp, de Samuel Beckett, seguida de Um Merlin, de Luis Alberto de Abreu. A peça foi escrita pelo argentino Carlos Gorostiza e adaptada pelo próprio Petrin, que, ao lado de Roberto Arduin, compõe o elenco dirigido por Ednaldo Freire.

