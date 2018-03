Amor e ódio ao som das turbinas de aviões

Duas mulheres em um apartamento em Moema, colado no aeroporto de Congonhas. A conversa é interrompida pela barulheira da turbina dos aviões e tem um tom de acerto de contas em que se revezam amor e ódio. A escalada irracional é o que prevalece na relação. Não Somos Amigas é o texto mais recente da dramaturga Michelle Ferreira e chega na segunda, dia 27 de março, às 20 horas, ao teatro do Sesc Consolação. “É como se a relação entre elas comportasse todas as relações entre mulheres do mundo”, conta a dramaturga. O elenco tem Sabrina Greve e Lulu Pavarin, também produtora da peça, dirigida por Maria Maia. Como o melhor sempre está por vir, o final da peça guarda uma surpresa a sete chaves.

