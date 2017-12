Aids é tema de musical no CCBB

Lembro Todo Dia de Você é o musical original que estreia em 18 de maio no CCBB e traz no seu rastro cenas da vida de Thiago, rapaz soropositivo, e como a sombra da doença contamina suas relações. Delicado na abordagem do texto e ao mesmo tempo duro nas situações colocadas, a peça foi criada a partir de depoimentos de Rafa Miranda, um dos autores do musical com Fernanda Maia, e também de outros soropositivos. “Falou-se muito sobre a aids nos anos 80, quando surgiu. E hoje temos um novo cenário e precisamos voltar a abordar o assunto”, diz o diretor José Henrique de Paula. Curiosidade: há quase dois anos ausente dos palcos, o diretor volta a atuar nessa montagem na pele de dois personagens.

