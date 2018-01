Este fim de semana prolongado tem bons desafios ao humor do espectador em São Paulo. Um deles é o Festival de Peças de Um Minuto, que será apresentado no Espaço Parlapatões de hoje a domingo. São 61 nanopeças: 30 textos uruguaios, 26 brasileiros e 5 portugueses. Tudo o que pode ser dito por artistas em um minuto sobre um palco. Parece divertido. A direção-geral é do parlapatão Hugo Possolo.

