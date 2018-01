A TERRINHA NO INTERIOR PAULISTA

E tem mais Portugal por aqui, agora no interior paulista. A montagem de As Contadeiras, da companhia Caldas da Rainha, está no Circuito Sesc de Artes. Trata-se de uma performance tragicômica em que duas contadoras de histórias portuguesas narram histórias inspiradas no poeta Fernando Pessoa e no escritor José Saramago. Passará este fim de semana por Dourado, Ibitinga e Jaú e, no fim de semana da outra semana, por Itapecerica da Serra, Taboão e Embu das Artes. A programação completa está no www.sescsp.org.br

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.