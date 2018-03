Me chame de Harriet. A Tartaruga de Darwin, do dramaturgo espanhol Juan Mayorga, estreia em 17 de novembro, no teatro do Sesc Ipiranga, e tem no elenco Ana Cecilia Costa (foto), Tuna Dwek, Marcos Suchara e Diego Machado. Direção de Mika Lins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.