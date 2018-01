A odisseia da “Odisseia”

A Cia Hiato têm sentido na pele que não se monta uma peça como Odisseia, de Homero, sem vivenciar uma odisseia de verdade. É um périplo de oito experimentos cênicos, cada um dirigido por um artista da companhia desde janeiro deste ano. O primeiro deles, um solo da atriz Luciana Paes, foi apresentado em um encontro na Holanda, recentemente. O segundo envolve 25 pessoas, com direção de Thiago Amaral. Está pronto para ser mostrado com exclusividade no fim de semana de 23 e 24 de setembro na Casa Palco, na Bela Vista. A montagem final estreia em fevereiro de 2018 e será a junção dos oito experimentos em um único. Quem conhece a Hiato sabe que vem coisa boa por aí.