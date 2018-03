A eternidade em 80 anos

Hoje é o dia de José Celso Martinez Correa, que completa 80 anos de vida e comemora hoje em Bacantes no Oficina. Desde que fundou o grupo aos 22 anos – veja mais detalhes ao lado -, José Celso firmou-se como um dos maiores encenadores brasileiros de todos os tempos, para dentro e para fora do teatro. Sua participação não se resumiu ao palco: foi grande sua influência no Tropicalismo, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e outros movimentos artísticos. Ainda hoje, sua maneira de encenar peças é algo único e carrega consigo o DNA de quase 60 anos de vivência teatral e pesquisa. Não é pouco em um país em que grupos têm vida curta e a cultura claudica. Viva José Celso Martinez Correa!