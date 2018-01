Eles estão de volta e é bom você se preparar. Os atores da trupe pernambucana Magiluth estreiam a montagem Dinamarca, baseada no Hamlet, do bom e velho Will Shakespeare. Se não conhece o trabalho dos rapazes pernambucanos, vai se surpreender porque a peça será uma forma de falar do Brasil. Sim, a Dinamarca é aqui. Esta é a segunda peça da trilogia iniciada há dois anos com O Ano em Que Sonhamos Perigosamente. Dia 15 de setembro, Sesc Belenzinho.

