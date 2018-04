A Bahia é aqui

Criado em forma de auto, Nego Fugido é o espetáculo que nasceu pelas mãos de pescadores da comunidade quilombola de Acupe, na cidade de Santo Amaro da Purificação, Bahia, há mais de 100 anos. Uma pérola da cultura popular. Desde então é apresentado na cidade como parte da comemoração da libertação dos escravos no País. Este ano, a encenação será feita em São Paulo pelo mesmo grupo um dia antes do 13 de maio, na Bela Vista (na Rua Lourenço Granato), sede do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. A entidade preparou uma série de eventos entre maio e junho, com cursos, palestras, bate-papos, debates, exibição de filme e lançamento de livro, para a data. Mais informações no site: http://sescsp.org.br/CPF