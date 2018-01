500 da Barca do Inferno

O Auto da Barca do Inferno (1517), peça do fundador do teatro luso, Gil Vicente, completa este ano cinco séculos de pura alegria – ou quase isso, considerando o destino do batel e o tom satírico e crítico da sociedade. Não perca tempo: dia 23, no Teatro Sérgio Cardoso, o Auto é apresentado pelo grupo Dragão7. É parte do Circuito de Teatro Português, que vai de 18 a 27 de agosto em SP e oito cidades brasileiras, e tem companhias de Cabo Verde, Macau, Portugal, São Tomé e Príncipe. www.circuitodeteatroportugues.com.br

