Corra pro quarto!

Quem perdeu tem mais uma chance. A atriz Amanda Lyra volta nesta terça-feira, 11 de julho, com a bem falada montagem Quarto19, peça dirigida por Leonardo Moreira e baseada no conto No Quarto 19, da escritora Doris Lessing. A concepção e a tradução foram feitas pela própria atriz, que interpreta uma mãe de família, com três filhos, que aluga um quarto de hotel. E o que se passa ali você saberá assistindo a peça no ItaúCultural, na Avenida Paulista, às 20h. E o melhor: entrada gratuita.

