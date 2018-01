Cemitério de teatro pocket na quinta-feira

O cemitério em questão é o teatro, que fique claro, Cemitério de Automóveis, na rua Frei Caneca. É ali que volta ao cartaz, a partir das 21h desta quinta, 6 de julho, mais uma edição do “Quinta em Cena”, com curadoria de Lucas Mayor. Quem abre os trabalhos é o diretor e dramaturgo Pedro Machado Granato, que coloca no palco minúsculo do Cemitério 11 atores para a cena Demissão. Vem seguida de Gatsby, do próprio Mayor, com Maria Manoella e Ernani Sanchez, dirigidos por Diego Moschkovich. E a noite fecha com uma cena da dramaturga Carla Kinzo, Super 8, com Fernanda Viacava e Rodrigo Sanches, dirigidos por Cristiano Burlan.