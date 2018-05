3 Perguntas para Yara de Novaes

A atriz e diretora Yara de Novaes diz que sua frase preferida varia muito e depende do momento. No entanto, fala que Tchekov é sempre atual e cita uma do jovem Trofímov, do Jardim das Cerejeiras: “É preciso trabalhar e ajudar com toda a nossa força aos que procuram soluções”.

1. Por que teatro?

É através dele que eu atuo diante da vida, que assisto e intervenho, que eu exijo e experimento.

2. O que é ser atriz?

É ver-se tendo como ponto de partida e de chegada aquela e aquele que não sou eu.

3. Com qual personagem se parece?

Não sei, qualquer um defeituoso e humano, com uma boa história e alguma poética.