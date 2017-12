3 PERGUNTAS PARA OTAVIO AUGUSTO

O ator gosta de ler e ficar com a família quando não está atuando

1)Como gostaria de morrer no palco?

Prefiro ficar vivo!

2) Com qual personagem de teatro se Parece?

Com os personagens da peça Pô, Romeu!, do autor israelense Efraim Kishon. Fiz o espetáculo no início dos anos 80, com Cininha de Paula e Odilon Wagner.

3) Qual peça foi uma revelação?

A primeira vez que li O Inimigo do Povo, de Ibsen. Foi transformador.