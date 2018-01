3 Perguntas para Ney Piacentini

Ney Piacentini é ator e integra a Companhia do Latão.

1. Frase arrebatadora.

“Teria sido um tempo maravilhoso se a desordem tivesse durado um pouco mais”. Personagem Azdak, em O Círculo de Giz Caucasiano, de Bertolt Brecht. e fiz no O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO. Sempre que eu a dizia me emocionava. Era pública e política, por se referi aos raros momentos da história em que algumas sociedades tiveram experiências revolucionárias. Embora eu também a tomasse para mim, como quem se lamentasse por não ter ousado mais neste lindo e triste mundo que nos cerca.

2. Como gostaria de morrer em cena?

Numa peça cujo tema fosse a dolorida beleza da existência.

3. Situação inusitada.

Desde momentos apreensivos com colegas que passaram mal no palco, mas seguindo até o fim, o que também já aconteceu comigo, até improvisar os quinze minutos finais de um espetáculo totalmente no escuro depois de uma queda de luz no espaço onde estávamos apresentando.