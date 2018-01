3 Perguntas para Marco Antônio Pâmio

Marco Antônio Pâmio é ator e diretor. Foi o primeiro Romeu na montagem de Antunes Filho, no CPT, na década de 80, quando fazia o par romântico com Giulia Gam.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. O que é ser ator?

“Ser ator não é gostar de aparecer: é gostar muito de desaparecer.” A frase é do dramaturgo Valère Novarina.

2. Se não fosse ator, o que faria?

Cortaria os pulsos.

3. Uma situação inusitada em cena.

Num ensaio geral, pisei em falso no proscênio, caí de queixo no palco e fraturei a mandíbula. Ganhei 18 parafusos no rosto por conta desse acidente.