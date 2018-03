O que é ser ator?

Ser ambicioso: querer ser tudo e todos, de todos os tempos no aqui agora, na cena e fora dela.

Com qual personagem de teatro se parece?

Com todos e com tudo. Agora, nos meus 80 em Bacantes, estou Tirésias.

Peça que foi uma revelação.

Todas que eu vi com meu pai, no circo, no teatro de revista e a primeira vez que vi Maria Della Costa como Joana d’Arc.