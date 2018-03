3 Perguntas para Jairo Mattos

Motociclista que faz longas viagens pela América Latina (Atacama, Patagônia, Ushuaia, o ator Jairo Mattos tem dois projetos em andamento. O primeiro é ir até o Alaska de moto. E agora está aprendendo a fazer o globo da morte.

1. Por que teatro?

Porque me transformou num homem um pouco melhor, um pouco menos medíocre, mais tolerante. Tenho medo de pensar no que seria se ele não tivesse me acolhido.

2. Com qual personagem se parece?

Kean, de Jean-Paul Sartre. Ator cinquentão, irônico, beberrão e cheio de dívidas.

3. Qual peça foi uma revelação?

Mão na Luva, de Vianinha, com Marco Nanini e Juliana Carneiro da Cunha. Me arrebatou. Acho que era o ano de 1984. A encenação tinha aqueles dois gigantes em cena. E aquele texto esquisito, mas que fazia todo o sentido. Eu estava no circo ainda, mas norteou muito minhas escolhas. Até hoje.