3 Perguntas para… Ivo Müller

1. Situação inusitada em cena.

Uma peça que se passa “no dia mais quente do ano” no inverno, em Portugal. A plateia com cobertores, o elenco tremendo de frio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

2. Como gostaria de morrer em cena?

Uma comédia, a plateia ri e eu vou morrendo e rindo.

3. Qual a frase de peça mais arrebatadora?

“A solução do Brasil é o jogo do bicho! E, sob minha palavra de honra, eu, se fosse presidente da República, punha o (bicheiro) Anacleto como ministro da Fazenda”. A Falecida, de Nelson Rodrigues.