3 Perguntas para Ivam Cabral

Ivam Cabral é criador do grupo Satyros e curte ficar em casa, em Parelheiros, no meio do mato, com o labrador Chico e a vira-latas Cacilda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. O que é ser ator?

Um trabalhador, um operário, minha profissão.

2. Qual peça foi uma revelação?

Decidi ser artista, ter um grupo e criar repertório com O Despertar da Primavera, de Wedekind, com o Boi Voador, nos anos 80.

3. Situação inusitada.

Saí seminu na rua, durante a peça A Filosofia na Alcova, num teatro que teve princípio de incêndio, no início da minha carreira.