A atriz curte passar o dia com a filha e trabalhar.

1. O que é ser atriz?

Não fala assim que eu choro!

2. Peça que foi uma revelação?

Foram duas. Macunaíma, dirigida por Antunes Filho, com Cacá Carvalho. Uma coisa monstruosa. E Noite de Reis, do Theatre du Soleil. Não falava uma palavra em francês. Ri, chorei e entendi o poder do teatro.

3. Como gostaria de morrer em cena?

Enfarte fulminante.