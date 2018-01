3 Perguntas para CAIO BLAT

Se não fosse ator, escolheria a Arquitetura como profissão.

1. Por que teatro?

Em tempos digitais, nada mais radical do que a presença do outro, olho no olho, o corpo humano nu como veículo de comunicação, suor, saliva, lágrimas e verbo.

2. Com que personagem se parece?

Acho que Calígula. Não entendo porque mando anoitecer e o sol não obedece.

3. O que é ser ator?

Fauzi Arap dizia que é não ser nada, ser veículo, estar zen. Ser ator é, na verdade, tirar a máscara.