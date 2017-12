Ator repassa no tempo livre textos em que atuou.

O que é ser ator?

Ser ator é diferente de se dizer ator, é um comprometimento com “acordar” o outro.

Com qual personagem de teatro se parece?

Pareço mais com discursos de textos do que com personagens.

Como gostaria de morrer em cena?

Ali, não morro. É só ali que vivo.