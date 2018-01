CENÁRIO – MARCELLO MASTROIANNI

Marcello Mastroianni morreu há exatos 20 anos. Atuou em mais de 140 filmes mas foi no teatro que começou sua carreira de ator. E o melhor, que muitos não sabem: pelas mãos do cineasta Luchino Visconti. Foram dez anos no palco sob direção do famoso cineasta.

A primeira montagem foi em Um Bonde chamado Desejo, de Tenesse Williams, no papel de Mitch. Depois atuou em A Morte de um Caixeiro Viajante, de Arthur Miller, A Hospedeira, de Goldoni, e Tio Vânia e As Três Irmãs, de Anton Tchekhov.

Dez anos depois decidiu criar sua própria companhia e começou a montagem de Aquele Louco do Platonov, peça inacabada de Tchekhov. Convidou Visconti para dirigir, que aceitou, mas a encenação acabou sendo interrompida. O motivo não poderia ser melhor. Federico Fellini o roubou para fazer A Doce Vida.

Mastroianni tem frases belíssimas sobre sua vida no teatro: “Se eu sei fazer alguma coisa, creio que em grande parte devo isso a eles [Rina Morelli e Luchino Visconti]. O teatro é importante para um ator”.