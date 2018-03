Peças em livros à mancheia

Chegam na forma de livro as três peças do dramaturgo Vinicius Calderoni, integrantes da chamada trilogia Placas Tectônicas, pela editora Cobogó. Primeiro, será lançada a peça Ãrrã, no sábado, dia 18 de março, no Tusp (Teatro da Universidade de São Paulo), das 15 h às 17 h. Haverá também uma roda de conversas com outros lançamentos de peças e seus autores: Grace Passô, de Mata Teu Pai, e Pedro Kosovski, de Caranguejo Overdrive. Até abril, será lançado o livro Não Nem Nada e, em seguida, a mais recente delas, Chorume, completa a trilogia.

