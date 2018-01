Parece cabala e pode até ser. Mas o código acima reúne a homenagem que o Teatro de Contêiner fará no mês de agosto ao ator e diretor Dagoberto Feliz, do grupo Folias D’Arte, com as apresentações de 11 de suas montagens no teatro, que é formado por 11 contêineres. A mostra começa com ‘Em Busca do Amor – Godspell Musical’, nos dias 5 e 6 de agosto, e será encerrada com sua mais nova produção, ‘O Dragão Dourado’, nos dias 29, 30 e 31 de agosto.

