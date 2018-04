Molière versus Racine

A dramaturga e jornalista mexicana Sabina Berman é uma das principais figuras da artes latino-americana com peças polêmicas, filmes que chacoalham a cabeça dos viventes e reportagens tonitruantes. Ela estreia Molière, em 20 de abril, no Teatro do Sesi, com direção de Diego Fortes. No elenco de 14 artistas, atores e músicos, encabeçados por Nilton Bicudo, Renato Borghi, Matheus Nachtergaele e Elcio Seixas, conta-se a história da disputa entre Molière e Racine pelas atenções de Luís XIV.