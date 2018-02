Uma entrevista descontraída

Nesta semana, em companhia do Leandro Gardini, conversamos extensamente sobre música. Falei muito do que penso. Falei sobre o que é a responsabilidade de ser um artista. Falei também do sagrado que é trabalhar com música. Há quem possa pensar diferente, o que é muito bom. Mas falei o que penso. Falei muita coisa…

Fazer música não é um hobby. Música não é profissão: é entrega.

Quando o programa “Trilhando Clássicos” encerrou – o tempo havia se esgotado – havia ainda uma série de tópicos programados para essa conversa que ficaram por ser tratados. O assunto é denso.

De fato, como diria uma pessoa que muito respeito – e estou cada vez mais convencido disso – a Música é infinita como o Universo.

Álvaro Siviero: O mundo do piano