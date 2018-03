“Sou autêntico”. E Chopin estremeceu.

Faz alguns dias, ajudei uma pessoa, bom pianista, a melhor interpretar a Sonata n.3 em si menor, Op.58, de Chopin. A performance estava bastante falha, desastrosa´, nem tanto no ponto de vista técnico, mas interpretativo. Analisávamos juntos o último movimento presto, non tanto: a necessidade de maior ênfase nas linhas melódicas, análise rítmica, a surpreendente coda (agora em si maior), entre outros detalhes. E aí veio o disparo: “Alvaro, não me sinto verdadeiro interpretando dessa forma. Posso me soltar? Preciso ser eu mesmo, autêntico”. Fiquei pensativo. Aquela tentativa da Sonata de Chopin, interpretada diante de mim, transformava-se em rio caudaloso, sem margens definidas, que encharcava tudo.

Muitos músicos – e também pessoas de diversas profissões – acreditam que fazendo o que se fizer, desde que seja autêntico, será valido. O importante é que esteja de acordo com o que você é, pensa e sente. Tem que sair de dentro. Não se reprima, repressão faz mal. E confunde-se espontaneidade com autenticidade, dois conceitos muito diversos. A confusão, pelo que pude verificar muitas vezes, não é só de palavras, mas de idéias; e isso é muito perigoso, porque as idéias determinam a conduta.

A espontaneidade é uma janela que mostra o que carregamos em nós: o que temos dentro vê-se pelo que sai espontaneamente para fora. Se for preguiça, vai sair preguiça. Se for rancor, vai sair rancor. Se for fofoca, sai fofoca. Se for amor, sai amor. Se for arrogância, sai arrogância. E a música fabricada por essa pessoa, o que é incrível, revela tudo isso… No palco, o artista se desnuda. Nada há, talvez, mais espontâneo em nós do que os nossos desejos, bons ou ruins. Confundindo autenticidade com espontaneidade, será lógico pensar que a atitude mais “autêntica” é a de seguir os nossos desejos, sejam eles quais forem. “Seja autêntico – diriam alguns espontâneos – e não se reprima. Você tem vontade de berrar? Berre. Tem vontade de beber? Beba”.

Não há ninguém que seja “autêntico” e mais nada, só autêntico. Um adjetivo assim isolado, pendurado no ar, não tem sentido. Por isso, quando alguém diz: “Eu quero ser autêntico”, deveríamos perguntar: “Você quer ser um autêntico quê? Um autêntico trabalhador? Um autêntico irresponsável? Um autêntico criminoso? Um autêntico homem? Um autêntico bicho?”.

Ontem, depois de dedicar horas preparando um concerto que em breve farei, fui ao armário de partituras. Busquei o álbum das sonatas de Chopin. E comecei a ler, com calma, todas as indicações dadas pelo autor…