Sociedade de Cultura Artística homenageia o piano

A Sociedade de Cultura Artística promove, em sua temporada de 2015, dois recitais que prometem tirar o fôlego: o premiado pianista francês Pierre-Laurent Aimard e o russo criança prodígio Evgeny Kissin. O primeiro, nascido em Lyon, devota-se particularmente à música contemporânea. O segundo, nascido em Moscou, extasiou o mundo quando, aos 12 anos de idade, executou os dois Concertos para piano de Chopin, tudo em uma mesma noite, na grande sala do Conservatório de Moscou, sob a batuta de Dmitri Kitaenko. Menos devotado, ou quase nada, à arte contemporânea, aos 43 anos, Kissin enfeitiça as salas de concerto por onde passa com seu profundo lirismo e impecável técnica. Sem sombra de dúvida, aos amantes do piano, um golaço do Cultura Artística dentro da programação.

O repertório escolhido por Aimard inclui obras de Messiaen, Kurtág e do húngaro György Ligeti, com quem colaborou por mais de 15 anos, registrando sua obra completa numa das gravações mais notáveis do mercado fonográfico. Kissin, contrastando, traz repertório tradicional, travando diálogo com Mozart, Beethoven e Brahms.

Sempre me chamou particularmente a atenção pianistas que não se definem como tal. Preferem dizer que são músicos. E ponto final. O piano, para eles, é mero veículo por onde canalizam sua arte. Se isso é assim mesmo, maio e junho prometem transformar esses artistas e seus instrumentos em ponte que unirá o divino ao humano. Fica a dica!

Pierre-Laurent Aimard

05 de maio, terça-feira, 21 h (Bach, Messiaen, Kurtág)

06 de maio, quarta-feira, 21 h (Estudos de Chopin, Ligeti, Scriabin, entre outros)

Evgeny Kissin

14 de junho, domingo, 21 h (Mozart, Beethoven, Brahms, Albeniz, Larregla)

17 de junho, quarta, 21 h (Mozart, Beethoven, Brahms, Albeniz, Larregla)

Sala São Paulo – Praça Julio Prestes, 16