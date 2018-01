Santa Marcelina Cultura divulga programação musical para o Theatro São Pedro

Há pouco mais de um mês à frente do Theatro São Pedro, o Santa Marcelina Cultura trabalha para dar continuidade às atividades do espaço, após a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo ter encerrado contrato com o Instituto Pensarte em meio a uma celeuma que, entre outros, redundou na demissão de 19 músicos da Orthesp (Orquestra do Theatro São Pedro). O motivo alegado (alguma novidade?) foi a necessária redução de custos orçamentários impostos pela crise econômica. As divergências e celeumas não são poucas e se estendem a vários âmbitos, também administrativos: no último mês de maio, em votação de seu plenário, o Tribunal de Contas do Estado afirmou sobre a necessidade de realizar auditorias na Orthesp, no Theatro São Pedro, Instituto Pensarte e no Santa Marcelina Cultura, revendo processos de licitação e probidade administrativa.

Ao meio de tudo isso, olhando para frente e sem tempo formativo a perder, o Santa Marcelina decola a nova temporada de apresentações do Theatro São Pedro. Seguindo sua tradição e vocação artística de formar jovens músicos, aliando a formação musical a um projeto de inclusão sociocultural promotor da formação de pessoas para a vida e para a sociedade, a nova gestora do Theatro São Pedro segue seu DNA educacional em programas na área de formação musical, sendo responsável pela gestão da Emesp Tom Jobim (e suas orquestras de formação), do Projeto Guri (capital paulista e Grande São Paulo) e, desde 1º de maio, a pedido da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, do Theatro São Pedro (Orthesp e Academia de Ópera) e Teatro Caetano de Campos. Nesta nova empreitada, o Santa Marcelina Cultura programou até o final de 2017 uma rica e diversificada programação que contempla inclui uma temporada lírica, uma temporada sinfônica e música de câmara com diversas formações instrumentais.

TEMPORADA LÍRICA

A temporada lírica trará três novas montagens até dezembro incluindo novidades como os pockets operas (apresentadas no palco e hall do Theatro e outros espaços da cidade de São Paulo).

Arlecchino, Ferruccio Busoni

Pulcinella, Igor Stravinsky

Ira Levin, direção musical

William Pereira, direção cênica

Participação especial: São Paulo Companhia de Dança

19, 21, 23, 25 e 27 de agosto

Don Giovanni, Wolfgang Amadeus Mozart

Cláudio Cruz, direção musical

Mauro Wrona, direção cênica

28 e 30 de outubro e 1, 3 e 5 de novembro

La belle Hélène, Jacques Offenbach

Cláudio Cruz, direção musical

Caetano Vilela, direção cênica

29 de novembro e 1, 3, 5 e 7 de dezembro

Pocket operas

A Flauta Mágica, Wolfgang Amadeus Mozart

Juliano Dutra, regente

Datas: 1, 3 e 4 de setembro

La Cenerentola (Cinderela), Gioachino Rossini

José Soares, regente

Datas: 6, 8 e 9 de outubro

Falstaff, Giuseppe Verdi

Natalia Larangeira, regente

Datas: 10, 12 e 13 de novembro

Óperas no Hall

Concerto de Lieder, Beethoven, Schumann, Schubert e Brahms

21 de junho | Hall do Theatro São Pedro

28 de junho | Saguão EMESP Tom Jobim

L’Elisir D’ amore, de Gaetano Donizetti

16 de agosto | Hall do Theatro São Pedro

23 de agosto | Saguão EMESP Tom Jobim

Le nozze di Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart

13 de setembro | Hall do Theatro São Pedro

20 de setembro | Saguão EMESP Tom Jobim

Così Fan Tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart

18 de outubro | Hall do Theatro São Pedro

25 de outubro |Saguão EMESP Tom Jobim

Die lustige Weiber von Windsor, de Carl Otto Nicolai

22 de novembro | Hall do Theatro São Pedro

6 de dezembro | Saguão EMESP Tom Jobim

TEMPORADA SINFÔNICA

Terá cinco programas distintos, dedicados a compositores escolhidos a dedo, e sempre trabalhando com maestros convidados. Entre junho e setembro, o grupo fará apresentações sob a regência de Cláudio Cruz, Roberto Tibiriçá, Carlos Moreno, Ricardo Kanji e Ligia Amadio. Entre os solistas convidados estão a soprano Rosana Lamosa e o clarinetista Tiago Naguel. Os concertos sinfônicos serão sempre aos sábados, às 20h, e domingos, às 17h.

Aberturas e Árias de Gioachino Rossini

II Barbiere di Siviglia

L’Italiana in Algeri

La Gazza Ladra

La Cenerentola

Il Viaggio a Reims

Cláudio Cruz, regente convidado

Participação: alunos da Academia de Ópera Theatro São Pedro e Ópera Estúdio EMESP

17 e 18 de junho

Mozart

Abertura da ópera Cosi fan Tutte, Wolfgang Amadeus Mozart

Árias das óperas Idomeneo, Die Zauberflöte e Le nozze di Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart

Árias: Exsultate, jubilate, K 165, Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia nº 36 em dó maior, K 425 “Linz”, Wolfgang Amadeus Mozart

Roberto Tibiriçá, regente convidado

Rosana Lamosa, soprano

8 e 9 de julho

Mozart e Haydn

Abertura de A Flauta Mágica, Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto para Clarinete, Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia nº 94 em sol maior, Joseph Haydn

Carlos Moreno, regente convidado

Tiago Naguel, clarinete

22 e 23 de julho

Ravel, Bartók, Wagner e Schoenberg

Pavane pour une une infante défunte e D. Quichotte, Maurice Ravel

Divertimento para cordas, Béla Bartók

Wesendonk Lieder, Richard Wagner

Chamber Symphony nº 1, Arnold Schoenberg

Ligia Amadio, regente convidada

16 e 17 de setembro

Vivaldi

Oratório Juditha Triumphans, Antonio Vivaldi

Ricardo Kanji, regente

30 de setembro e 1º de outubro

Gala Lírica

Datas: 9, 10 e 11 de dezembro

MÚSICA DE CÂMARA

Contempla 30 apresentações até dezembro, às quartas-feiras (12h30), sábados (20h) e domingos (17h). A primeira delas ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho. Composta por grupos de músicos que integram a Orquestra do Theatro e convidados, as apresentações serão distribuídas entre o hall e o palco do Theatro São Pedro.

Data: 24 de junho

Villa-Lobos e os Franceses (Orquestra do Theatro São Pedro)

Trio de Poulenc – Trio de metais (trompete, trompa e trombone)

Bachianas n. 6, Villa-Lobos – Duo de flauta e fagote

Introdução e alegro, Maurice Ravel – Quarteto de cordas, harpa e clarinete

Choros n. 7, Villa-Lobos – Conjunto de flauta, oboé, clarinete, fagote, saxofone, violino, violoncelo e percussão

Sexteto, Poulenc – Quinteto de sopros e piano

Data: 25 de junho

Fanfare de la liberté, Darius Milhaud – Grupo de metais

Choros n. 2, Villa-Lobos – Duo de flauta e clarinete

Quarteto de cordas n. 1, Villa-Lobos – Quarteto de cordas

Três pescas breves, Jacques Ibert – Quinteto de sopros

Sonata para flauta, viola e harpa, Claude Debussy – Trio de flauta, viola e harpa

28 de junho

Quinteto de Cordas da Orquestra Jovem do Estado

Sonata para cordas, Carlos Gomes

Quinteto de cordas, Antonín Dvorák

A escolha dos 22 músicos que irão integrar a Orquestra de bolsistas do Theatro São Pedro será feita por edital público aberto a alunos de qualquer instituição. Para participar, os estudantes de música devem se inscrever pelo site www.emesp.org.br. O limite de idade é 25 anos. As inscrições iniciam no dia 7 de junho. Ao todo, serão selecionados 6 violinos, 2 violas, 2 violoncelos, 1 contrabaixo, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 trompas e 1 percussão, com valor da bolsa de R$ 1.940,00 mensais. As atividades iniciam-se em agosto.