Prefeitura do Rio mantém apoio à OSB

Caros amigos, esta é a decisão (recebida da assessoria de imprensa da Prefeitura do Rio de Janeiro).

“Atendendo à solicitação do conselho da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, com quem se reuniu na tarde desta quinta-feira, dia 2 de maio, o prefeito Eduardo Paes decidiu manter o apoio financeiro da Prefeitura do Rio para a OSB, nos atuais R$ 8 milhões por ano. Durante a reunião, ficou acertado também que o secretário municipal de Cultura, Sérgio Sá Leitão, passa a integrar o conselho em nome da Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes e os membros do conselho estabeleceram o desafio de transformar a OSB na principal orquestra do Brasil até 2016″.

Saudações musicais a todos!