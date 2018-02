Alvaro Siviero

- Atuou como solista diante de orquestras como a London Festival, Budapest Chamber, The City of Prague Philharmonic, Sinfonia Rotterdam, Salzburg Chamber, Academica de Madrid, I Musici de Montreal, entre outras. Representou o Brasil no Encontro Mundial de Artistas realizado na Capela Sistina. Realizou o recital oficial de reabertura no verdadeiro local em que viveu o compositor Frederic Chopin, em Maiorca. Com especialização em Educação Multicultural pelo Lesley College, Cambridge, é também graduado em Física pela USP (www.alvarosiviero.com)